Новак обсудил с Перри влияние санкций на работу ExxonMobil и Schlumberger в России

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил во вторник в Вашингтоне с главой минэнерго США Риком Перри влияние санкций на работу американских компаний в России.

"Мы обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и других. Влияние санкций также на работу этих компаний, обменялись информацией текущей", - сказал министр энергетики РФ.

Кроме того, по его словам, переговоры касались "продвижения газа как наиболее экологичного вида топлива на мировых рынках".

Кроме того, Новак сообщил, что пригласил американского коллегу для участия в форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет осенью в Москве.

"Я пригласил господина Перри для участия в "Российской энергонеделе", которая пройдет с 3 по 6 октября в Москве. Возможно, коллега приедет", - сказал Новак на брифинге журналистам, подчеркнув, что договорился с Перри быть в постоянном контакте.

Как отметил Новак, энергетика способна стать движущей силой конструктивного развития отношений России и США. Такое мнение выразил, подводя итоги визита в Вашингтон.

"В рамках этих встреч обсуждены были вопросы сотрудничества в области энергетики, работы американских компаний на российском рынке, вопросы перспективного взаимодействия. У нас оказалось достаточно много интересных точек соприкосновения, в том числе по развития газовой отрасли, энергоэффективности", - заявил глава российского Минэнерго.

"Мы условились продолжать контакты и взаимодействие в этой части, поскольку энергетика действительно может стать драйвером развития наших отношений", - подчеркнул Новак.

Строительство "Северного потока - 2"

Глава Минэнерго России обсудил со своим американским коллегой Риком Перри и министром финансов США Стивеном Мнучиным санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы этот вопрос [по "Северному потоку - 2"] затрагивали и дальше по этим вопросам будем в контакте", - ответил он на соответствующий вопрос. Новак отметил, что вопрос санкций "было невозможно обойти", но итоги обсуждения не озвучил.