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Новак: Россия оценит с правовой точки зрения закупки нефти у Ирана после угроз США

Экономика и бизнес
27 июня, 2:29 дата обновления: 27 июня, 3:04 UTC+3
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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Россия оценит с правовой точки зрения закупки иранской нефти после угроз со стороны США. Об этом заявил во вторник на брифинге в Вашингтоне министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы оценим с правовой точки зрения эту ситуацию. Меморандум, который мы [с Ираном] подписали в 2014 году, он действует. Проанализируем эту ситуацию исходя из правовых обоснований", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Россия приобретать иранскую нефть после требования США, адресованного импортерам углеводородов из Исламской Республики, снизить эти закупки до нуля.

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