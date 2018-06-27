Новак: Россия оценит с правовой точки зрения закупки нефти у Ирана после угроз США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Россия оценит с правовой точки зрения закупки иранской нефти после угроз со стороны США. Об этом заявил во вторник на брифинге в Вашингтоне министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы оценим с правовой точки зрения эту ситуацию. Меморандум, который мы [с Ираном] подписали в 2014 году, он действует. Проанализируем эту ситуацию исходя из правовых обоснований", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Россия приобретать иранскую нефть после требования США, адресованного импортерам углеводородов из Исламской Республики, снизить эти закупки до нуля.