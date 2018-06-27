Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mercedes-Benz откроет в ЮАР новую линию по производству седанов класса C

Экономика и бизнес
27 июня, 3:36 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 27, июня. /ТАСС

Президент страны Сирил Рамапоса отметил, что расширение производства придаст новый импульс для развития местных компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 27 июня. /ТАСС/. Германская корпорация Mercedes-Benz собирается инвестировать в расширение своего производства в ЮАР около €600 млн и запустить новую линию производства нового поколения седанов класса C. Об этом сообщила во вторник газета Mail & Guardian.

Планы об открытии новой линии на заводе Mercedes-Benz в городе Ист-Лондон провинции Восточный Кейп были официально озвучены на церемонии празднования 60-летия со дня начала его работы, прошедшей с участием президента ЮАР Сирила Рамапосы. "Объявление, сделанное Mercedes-Benz о намерении вложить 10 млрд рандов в южноафриканскую экономику, является важным позитивным шагом в достижении нами амбициозной цели привлечения [в течение ближайших пяти лет] 1,2 трлн рандов дополнительных инвестиций", - подчеркнул глава государства. Он также отметил, что расширение производства даст новый импульс для развития местных компаний, которые получат контракты на поставку предприятию расходных материалов и предоставление услуг.

Южноафриканский завод Mercedes-Benz выпускает автомобили, поступающие на рынки 84 стран. В 2017 году здесь было изготовлено 110 тыс. машин, а количество рабочих мест в настоящее время составляет 3 тыс. 300 человек. Запуск новой линии позволит увеличить штат сотрудников еще на две трети.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рамапоса, Сирил
Страны
ЮАР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели 19-летнего россиянина
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
7
Сборная Исландии выразила слова благодарности России за теплый прием на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости