Mercedes-Benz откроет в ЮАР новую линию по производству седанов класса C

ПРЕТОРИЯ, 27 июня. /ТАСС/. Германская корпорация Mercedes-Benz собирается инвестировать в расширение своего производства в ЮАР около €600 млн и запустить новую линию производства нового поколения седанов класса C. Об этом сообщила во вторник газета Mail & Guardian.

Планы об открытии новой линии на заводе Mercedes-Benz в городе Ист-Лондон провинции Восточный Кейп были официально озвучены на церемонии празднования 60-летия со дня начала его работы, прошедшей с участием президента ЮАР Сирила Рамапосы. "Объявление, сделанное Mercedes-Benz о намерении вложить 10 млрд рандов в южноафриканскую экономику, является важным позитивным шагом в достижении нами амбициозной цели привлечения [в течение ближайших пяти лет] 1,2 трлн рандов дополнительных инвестиций", - подчеркнул глава государства. Он также отметил, что расширение производства даст новый импульс для развития местных компаний, которые получат контракты на поставку предприятию расходных материалов и предоставление услуг.

Южноафриканский завод Mercedes-Benz выпускает автомобили, поступающие на рынки 84 стран. В 2017 году здесь было изготовлено 110 тыс. машин, а количество рабочих мест в настоящее время составляет 3 тыс. 300 человек. Запуск новой линии позволит увеличить штат сотрудников еще на две трети.