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Приморье получит новые электрички после чемпионата мира по футболу

Экономика и бизнес
27 июня, 3:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, июня. /ТАСС

Врио губернатора региона сообщил, что на первом этапе краю необходимо до пяти электричек

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о передаче региону новых электричек после окончания чемпионата мира по футболу, сообщила в среду пресс-служба администрации Приморского края.

"Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек", - цитирует пресс-служба Тарасенко.

Также на встрече обсуждалась перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и Китаем. Тарасенко отметил, что регион уже готов к работам по проектированию и созданию колеи.

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Персоны
Белозеров, Олег Валентинович Тарасенко, Андрей Владимирович
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