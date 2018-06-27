Приморье получит новые электрички после чемпионата мира по футболу

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о передаче региону новых электричек после окончания чемпионата мира по футболу, сообщила в среду пресс-служба администрации Приморского края.

"Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек", - цитирует пресс-служба Тарасенко.

Также на встрече обсуждалась перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и Китаем. Тарасенко отметил, что регион уже готов к работам по проектированию и созданию колеи.