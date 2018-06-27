Торгпред США назвал ответ на американские пошлины игнорированием правил ВТО

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Европейский союз, Китай и ряд других государств, которые ввели ответные меры в отношении США после объявления ими таможенных пошлин на металлы, игнорируют правила Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение выразил во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в распространенном заявлении.

По его словам, ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на металлы "являются абсолютно легитимными и оправданными как с точки зрения американского законодательства, так и с точки зрения правил ВТО". "Евросоюз же, напротив, придумал ничем не обоснованную теорию, чтобы оправдать свои пошлины на американский экспорт. Другие члены ВТО, включая Китай, применили аналогичный подход", - сказал Лайтхайзер.

"Эти ответные меры подчеркивают полное лицемерие, которое определяет основную часть мировой торговой системы. В течение нескольких месяцев ЕС, Китай и другие критиковали американскую торговую политику, заявляя, что они действуют во имя ВТО. Однако их недавно введенные пошлины доказывают, что они просто игнорируют правила ВТО тогда, когда им это удобно", - отметил он.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Мексика и другие страны.