Один из крупнейших кранов в мире установлен на площадке строящегося ГПЗ в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших кранов в мире, грузоподъемность которого 1,6 тыс. тонн, установлен на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщbk в среду объединенный пресс-центр проекта.

"Для монтажа крупногабаритного оборудования на строительной площадке Амурского ГПЗ установлен кольцевой кран Liebherr грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Он является одним из четырех крупнейших кранов в мире", - говорится в сообщении.

По информации объединенного пресс-центра проекта, кран изготовлен по специальному проекту, вес крюка составляет 65 тонн, длина стрелы - 108 м. На стройплощадку его доставили в 200 контейнерах, на его сборку ушло около месяца.

"Самым крупным оборудованием, которое предстоит смонтировать с помощью этого крана, будет колонна установки выделения азота и деметанизатор", - отметили специалисты объединенного пресс-центра проекта.

Амурский газоперерабатывающий завод строится вблизи города Свободный, который находится в 146 км от Благовещенска. Предприятие станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире по переработке природного газа. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия.