Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Facebook отказались от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях

Экономика и бизнес
27 июня, 6:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Глава технического подразделения компании Яэль Магуайр отметил, что разработка беспилотника была начата в 2014 году, когда было "очень мало компаний, которые занимались этой сферой"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FACEBOOK

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, более не намерена самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты Aquila, работающие от солнечной энергии и предназначенные для подключения к интернету жителей труднодоступных районов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы технического подразделения компании Яэля Магуайра.

Как он сообщил, Facebook стремится к увеличению числа пользователей интернета, этой возможности в настоящее время лишены в мире около 4 млрд человек. Для этого и планировалось применять Aquila. Специалисты компании рассчитывали, что аппарат будет летать на высоте более 18 км и обеспечивать подключение к интернету с помощью лазерного луча.

Магуайр отметил, что разработка беспилотника была начата в 2014 году, когда было "очень мало компаний, которые занимались этой сферой". "Так что мы решили начать с нуля и инвестировать в базовые элементы, необходимые для работы этой технологии, что особенно важно, для любой авиации", - подчеркнул он.

Представитель Facebook признал, что за последние годы "ведущие компании авиационно-космической промышленности также начали инвестировать в эту технологию", в частности, в создание аппаратов для полетов на большой высоте. "Учитывая такое развитие событий, мы решили больше не разрабатывать и не производить наши собственные воздушные суда и закрыть наше предприятие в Бриджуотере", - сообщил Магуайр. Он заявил, что Facebook будет сотрудничать с другими компаниями, в частности, с авиастроительной корпорацией Airbus в том, что касается проекта обеспечения людей доступом к интернету с помощью аппаратов, работающих по принципу Aquila.

Ранее представители Facebook сообщали о двух успешных испытаниях Aquila. Предполагалось, что размах его крыльев будет таким же, как у самолета Boeing 737, при массе лишь около 450 кг. Ожидалось, что аппарат будет сконструирован по аэродинамической схеме "летающее крыло" и оборудован четырьмя винтами. Как заявлял глава Facebook Марк Цукерберг, чтобы оставаться в полете, беспилотнику необходимо "примерно столько же энергии, сколько нужно для работы трех фенов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости