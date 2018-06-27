В Facebook отказались от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, более не намерена самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты Aquila, работающие от солнечной энергии и предназначенные для подключения к интернету жителей труднодоступных районов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы технического подразделения компании Яэля Магуайра.

Как он сообщил, Facebook стремится к увеличению числа пользователей интернета, этой возможности в настоящее время лишены в мире около 4 млрд человек. Для этого и планировалось применять Aquila. Специалисты компании рассчитывали, что аппарат будет летать на высоте более 18 км и обеспечивать подключение к интернету с помощью лазерного луча.

Магуайр отметил, что разработка беспилотника была начата в 2014 году, когда было "очень мало компаний, которые занимались этой сферой". "Так что мы решили начать с нуля и инвестировать в базовые элементы, необходимые для работы этой технологии, что особенно важно, для любой авиации", - подчеркнул он.

Представитель Facebook признал, что за последние годы "ведущие компании авиационно-космической промышленности также начали инвестировать в эту технологию", в частности, в создание аппаратов для полетов на большой высоте. "Учитывая такое развитие событий, мы решили больше не разрабатывать и не производить наши собственные воздушные суда и закрыть наше предприятие в Бриджуотере", - сообщил Магуайр. Он заявил, что Facebook будет сотрудничать с другими компаниями, в частности, с авиастроительной корпорацией Airbus в том, что касается проекта обеспечения людей доступом к интернету с помощью аппаратов, работающих по принципу Aquila.

Ранее представители Facebook сообщали о двух успешных испытаниях Aquila. Предполагалось, что размах его крыльев будет таким же, как у самолета Boeing 737, при массе лишь около 450 кг. Ожидалось, что аппарат будет сконструирован по аэродинамической схеме "летающее крыло" и оборудован четырьмя винтами. Как заявлял глава Facebook Марк Цукерберг, чтобы оставаться в полете, беспилотнику необходимо "примерно столько же энергии, сколько нужно для работы трех фенов".