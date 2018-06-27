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Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
27 июня, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ларс Лёкке Расмуссен уточнил, что провел через парламент законопроект, который позволит осуществлять оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок

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ТАСС, 27 июня. Премьер министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget.

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"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен. Он добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд куб м. газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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Персоны
Расмуссен, Ларс Лёкке Гройсман, Владимир Борисович
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