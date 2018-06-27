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Sakhalin Energy произвела и отгрузила 1500-ю партию СПГ

Экономика и бизнес
27 июня, 6:07 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 27, июня. /ТАСС

Партию доставят в Японию на танкере Energy Navigator

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Юбилейная 1500-я стандартная партия сжиженного природного газа (СПГ) отгружена с момента запуска первого в России завода по сжижению природного газа из порта Пригородное на юге Сахалина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании Sakhalin Energy.

"Покупатель 1500-й партии, которая будет доставлена в Японию на танкере Energy Navigator - крупнейшая японская газовая компания Tokyo Gas. Именно эта корпорация стала одним из покупателей первой партии российского СПГ в марте 2009 года. Примечательно, что в августе 2015 года юбилейная 1000-я стандартная партия была отгружена на то же судно, а покупателем, кроме Tokyo Gas, стала еще компания Tokyo Electric", - говорится в сообщении.

Компания Sakhalin Energy обеспечивает более 9% объемов СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и около 4% на мировом рынке СПГ. С момента запуска завода по производству СПГ Sakhalin Energy отгрузила 97,5 млн тонн сжиженного природного газа.

Основную долю продукции компания экспортирует в Японию. В 2017 году японским энергетическим компаниям было отправлено 64,31% произведенного компанией СПГ, а это свыше 7,4 млн тонн.

Завод по производству СПГ проекта "Сахалин-2" запустили в феврале 2009 года. В 2010 году он уже вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы производственных систем помогла увеличить производство с проектных значений, что позволило компании произвести 11,5 млн тонн СПГ в 2017 году.

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