В ЯТЭК подтвердили временную блокировку счетов компании

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) временно заблокированы, юристы предприятия намерены обжаловать решение суда, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об аресте счетов ЯТЭК, Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" братьев Магомедовых.

"Счета ЯТЭК временно заблокированы, но это никоим образом не повлияло на текущую операционную и производственную деятельность компании. Все выплаты сотрудникам и контрагентам осуществляются в полном объеме. Все производственные закупки также производятся в полном объеме. В настоящий момент юридическая служба компании ведет работу по обжалованию", - сообщили в пресс-службе.

ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" входит в группу "Сумма", совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей - следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Присвоение или растрата" по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.