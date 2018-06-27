Авиакомпания "Аврора" запускает рейс из Владивостока в Муданьцзян в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" с 1 июля запускает новый рейс из Владивостока в китайский Муданьцзян, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 1 июля по 25 октября 2018 года начинает выполнять полеты по маршруту Владивосток - Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) - Владивосток. Обслуживать воздушную линию будут современные и комфортабельные воздушные суда Bombardier Q400", - говорится в сообщении.

Рейс будут выполнять два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в полете составит 1 час 20 минут.

Муданьцзян - городской округ в провинции Хэйлунцзян (в северо-восточной части Китая) на реке Муданьцзян. Расположен в 381 км от Владивостока. В прошлом - часть территории исторической области Маньчжурия.