Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о принципе одного окна для бухгалтерской отчетности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроекты о реализации принципа одного окна при представлении годовой бухгалтерской отчетности. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете", - говорится в документе.

Законопроектом кабмин предлагает обязать экономические субъекты предоставлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности только в налоговый орган в электронном виде, не предоставляя такую отчетность в орган государственной статистики.

Также соответствующие дополнения будут внесены в статьи 23 и 102 Налогового кодекса РФ.

Проекты законов были внесены Министерством финансов РФ, рассмотрены и одобрены правительством 21 июня.