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Кабмин вносит в ГД законопроект о возврате части страховки при досрочном погашении кредита

Экономика и бизнес
27 июня, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Правительство также предлагает внести изменения в законы "О потребительском кредите" и "Об ипотеке"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроекты о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обеспечения возможности возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в документе.

Изменения предусматривают возможность возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита.

Кроме того, правительство предлагает внести изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "Об ипотеке (залоге недвижимости), которые при досрочном погашении заемщиком кредита обеспечат возврат страхователю выплаченной страховой премии за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев отмечал, что банки зачастую отказывают клиентам в возврате части уплаченной страховки при досрочном погашении кредита, ссылаясь на действующее законодательство, на совещании предлагается рассмотреть поправки и в гражданское законодательство, а также в законы, которые регулируют потребительский и ипотечный кредиты.

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