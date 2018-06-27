Объем потребительских кредитов россиян за год вырос на 16%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Объем потребительских кредитов населения России за последний год вырос на 16% (1,8 трлн рублей) и достиг 12,8 трлн рублей. Об этом говорится в бюллетене РЭУ им. Г.В.Плеханова "Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков".

"В целом по Российской Федерации объем задолженности населения по потребительским кредитам достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась до 819 млрд рублей (6,4% от объема общей задолженности)", - говорится в исследовании.

Средняя сумма кредитов одного россиянина составляет 87 тыс. рублей. Год назад средний показатель по стране составлял 75 тыс. рублей.

По мнению авторов бюллетеня, тенденция роста кредитования населения вписывается в логику начала новой фазы роста кредитной активности в экономике РФ. Но при сопоставлении показателей кредитования населения и корпоративного сектора в отдельных регионах заметна неравномерность. Так, авторы исследования выяснили, что в экономически благополучных регионах накопленная задолженность корпоративного сектора значительно выше задолженности населения. И наоборот, в "депрессивных" регионах набранные долги гражданами по абсолютной величине в 3-5 раз превышают долги корпоративных заемщиков перед банками. В их числе Еврейская АО, Республики Тыва, Калмыкия, Коми, Северная Осетия и Хакасия.