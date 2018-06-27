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ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Рублев"

Экономика и бизнес
27 июня, 8:53 дата обновления: 27 июня, 9:07 UTC+3

По данным регулятора, бизнес-модель банка ориентировалась на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Банк России приказом от 27 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Рублев", являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель банка "Рублев" была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

"Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)", - отмечается в сообщении.

ЦБ также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

До момента отзыва лицензии регулятор неоднократно применял в отношении банка "Рублев" меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, добавили в ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в "Рублев" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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