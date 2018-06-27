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Выплаты вкладчикам московского КБ "Рублев" начнутся не позднее 11 июля

Экономика и бизнес
27 июня, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Агентство по страхованию вкладов будет использовать банки-агенты для оперативного приема заявлений граждан и выплат им компенсаций

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского коммерческого банка "Рублев", у которого ЦБ РФ сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 11 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 2 июля.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 27 июня 2018 года, напоминает АСВ.

Как сообщалось ранее, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Рублев" за утрату капитала. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе РФ.

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