На Колыме приступают к реализации проектов в рамках плана социального развития

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые объекты в рамках плана социального развития начнут реализовывать на Колыме в этом году. Вопросы реализации социальных проектов обсуждались в среду на совещании в правительстве Магаданской области, которое провел министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

14 июня премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое касается поддержки реализации 191 социального проекта на Дальнем Востоке. В Магаданской области таких проектов - пять. Это капитальный ремонт здания соматического стационара Магаданской областной детской больницы, модернизация помещений Тенькинской районной больницы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Магадане и плавательного бассейна в поселке Ола, а также модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования региона.

"Магаданская область получит из федерального бюджета 652 млн рублей единой субсидии. На четырех объектах работы начнутся уже в текущем году, планируется израсходовать 244 млн рублей", - говорится в сообщении Минвостокразвития.

По данным пресс-службы правительства Магаданской области, среди основных проблем, которые озвучили на совещании - это наличие не до конца отработанной проектной документации по Тенькинской больнице, возможные проблемы с контрагентами и со сроками проведения конкурсных процедур, а также другие незначительные организационные вопросы.

Министр отметил, что ведомствам, ответственным за реализацию социальных проектов в Магаданской области, необходимо больше внимания уделить срокам и отбору возможных исполнителей. Также он заявил о том, что нельзя допускать репутационных потерь региональной власти при реализации социальных проектов. "Все деньги должны поддаваться счету и быть контролируемы", - привела пресс-служба слова Козлова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов обратил внимание членов областного правительства, что никаких объяснений о том, что какие-либо конкурсы по проектам не состоятся, приниматься не будут. "За реализацию проектов будут отвечать персонально профильные министры. Обращаю внимание всех, что никакого разбазаривания денег не будет", - цитирует пресс-служба заявление главы региона.