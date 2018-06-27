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Определена ключевая тема Восточного экономического форума-2018

Экономика и бизнес
27 июня, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ей стала тема "Дальний Восток: расширяя границы возможностей"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ключевой темой Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября 2018 года, станет "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", сообщается в пресс-релизе фонда "Росконгресс".

"Восточный экономический форум является местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира, - цитирует пресс-служба советника президента РФ Антона Кобякова. - Программа форума включает актуальную повестку. Значительное число сессий будет посвящено развитию технологического потенциала, который позволит модернизировать экономику и инфраструктуру, и, как следствие, обеспечит повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке России".

Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям.

В частности, тематический блок "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги" будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов, возможности создания первого русского офшора на Дальнем Востоке, а также прорыве регионов Дальневосточного федерального округа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

В рамках направления "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.

Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" будет посвящен перспективам экономической кооперации дальневосточного региона России с соседними странами, важности развития транспортных коридоров на территории российского Дальнего Востока для Азиатско-Тихоокеанского региона и созданию Международного медицинского кластера во Владивостоке.

В центре темы "Создание условий для жизни людей" будут находиться вопросы демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке. Участники также обсудят перспективы совершенствования рынка труда в регионе и новые меры по освоению земли в рамках программы "Дальневосточный гектар".

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