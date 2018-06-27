Генеральным директором "Перекрестка" назначен Владислав Курбатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральным директором торговой сети "Перекресток" назначен операционный директор Владислав Курбатов. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group. Он сменит на этом посту Владимира Сорокина, возглавлявшего "Перекресток" с 2014 года.

X5 Retail Group отмечает, что Сорокин принял решение покинуть компанию. "До 15 июля он останется в компании, чтобы обеспечить плавную передачу дел", - говорится в сообщении.

"После нескольких лет напряженной работы по преобразованию "Перекрестка" я хочу сделать некоторую паузу, затем планирую рассматривать конкретные предложения, в том числе в отрасли, с соблюдением полугодового срока нон-компита, предусмотренного моим контактом с Х5. Я хочу поблагодарить свою команду, всю команду Х5 и Игоря Шехтермана (главный исполнительный директор Х5 Retail Group - прим. ТАСС) за поддержку и пожелать компании новых свершений", - приводит пресс-служба слова Сорокина.

Ранее в X5 Retail Group произошли и другие изменения: главой "Пятерочки" был назначен бывший директор по стратегии Сергей Гончаров вместо ушедшей в конце апреля Ольги Наумовой.

X5 Retail Group управляет несколькими торговыми сетями: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами.

Выручка X5 по итогам 2017 года выросла на 25,5% до 1 трлн 286,6 млрд руб., что вывело компанию в лидеры рынка по этому показателю.