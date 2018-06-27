Совфед пригласит министра энергетики для обсуждения темы роста цен на бензин

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сенаторы намерены пригласить на следующее пленарное заседание министра энергетики РФ Александра Новака, в том числе для обсуждения темы роста цен на топливо. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы решили пригласить на следующее пленарное заседание (13 июля) министра энергетики [Александра] Новака. В целом по подготовке к осенне-зимнему сезону в регионах. И в том числе, конечно, нас интересует эта тема [роста цен на топливо], как она будет развиваться дальше. И как Министерство энергетики РФ собирается решать ее концептуально", - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что комитету Совфеда по экономической политике дано поручение мониторить ситуацию на рынке топлива.

С начала 2018 года в России отмечался рост цен на бензин и дизельное топливо. Для сдерживания роста цен на топливо с 1 июня решением правительства были снижены акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.