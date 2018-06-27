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Источник: суд в Лондоне может 27 июня огласить решение по спору акционеров "Норникеля"

Экономика и бизнес
27 июня, 10:43 дата обновления: 27 июня, 11:05 UTC+3

В мае судья пообещал вынести решение до годового собрания акционеров, которое состоится 28 июня

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Высокий суд Лондона 27 июня проведет очередное заседание по иску совладельца En+ Олега Дерипаски к Crispian Investment Романа Абрамовича о продаже акций "Норильского никеля", говорится в материалах суда.

Заседание начнется в 17:30 мск. Источник ТАСС, близкий к одной из сторон спора, сказал, что решение по делу может быть оглашено 27 июня.

В мае 2018 года после судебных слушаний судья пообещал, что постарается вынести решение по спору вокруг продажи акций "Норникеля" до годового собрания акционеров, которое состоится 28 июня.

С 14 мая суд выслушал всех ключевых участников процесса о продаже акций ГМК "Норильский никель". После того, как совладелец En+ (основной владелец "Русала", которому принадлежит 27,8% "Норникеля") Дерипаска и владелец "Интерроса" Владимир Потанин рассказали о своем видении ситуации, стало очевидно - бизнесмены не договорятся и разрешить их спор сможет только суд.

Позицию "Русала" в суде представили Дерипаска и президент En+ Максим Соков, со стороны "Интерроса" выступили Потанин и замглавы компании по инвестициям Алексей Башкиров. Третья сторона - Абрамович, намерение которого продать пакет акций "Норникеля" и возродило старый конфликт акционеров ГМК - не смог явиться в суд, его сторону представлял управляющий директор Millhouse (управляет инвестициями Абрамовича) Давид Давидович.

Дерипаска и Потанин провели в суде более 6 часов, но не пересекались - их позиции были озвучены в разные дни. На вопросы, чьи доводы суд счел более убедительными и какова судьба сделки по покупке "Русалом" причитающихся ему 1,9% акций "Норникеля", пока нет ответа.

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Персоны
Абрамович, Роман Аркадьевич Дерипаска, Олег Владимирович
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