Около 100 волонтеров будут задействованы в международной выставке ИННОПРОМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Около 100 волонтеров будут задействованы в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщила в среду журналистам директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

"Волонтеры на ИННОПРОМе будут задействованы в основном на логистических маршрутах. Их помощь связана с тем, куда пройти, где получить ту или иную информацию. Соответственно, это приветствие гостей, которые будут приезжать на выставку. Ожидается около 100 волонтеров", - сказала Глацких.

ИННОПРОМ - ежегодная выставка-форум, посвященная вопросам промышленности и технологий. Республика Корея в этом году стала страной-партнером выставки, в которой планируют принять участие 103 южнокорейских компаний.