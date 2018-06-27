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Около 100 волонтеров будут задействованы в международной выставке ИННОПРОМ-2018

Экономика и бизнес
27 июня, 10:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Выставка будет проходить с 9 по 12 июля в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Около 100 волонтеров будут задействованы в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщила в среду журналистам директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

"Волонтеры на ИННОПРОМе будут задействованы в основном на логистических маршрутах. Их помощь связана с тем, куда пройти, где получить ту или иную информацию. Соответственно, это приветствие гостей, которые будут приезжать на выставку. Ожидается около 100 волонтеров", - сказала Глацких.

ИННОПРОМ - ежегодная выставка-форум, посвященная вопросам промышленности и технологий. Республика Корея в этом году стала страной-партнером выставки, в которой планируют принять участие 103 южнокорейских компаний.

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