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Силуанов: реальные зарплаты россиян в 2018 году вырастут на 6,3%

Экономика и бизнес
27 июня, 10:46 дата обновления: 27 июня, 11:34 UTC+3

По данным министра финансов, рост экономики по итогам года составит 2,1%.

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2018 году составит 2,1%, реальные зарплаты граждан вырастут на 6,3%, сообщил на заседании Совета Федерации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%, рост экономики в текущем году - 2,1%, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3%", - сказал министр.

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Он уточнил, что с начала года реальные зарплаты выросли на 9%.

Силуанов также заявил, что Минфин выполнит программу заимствований ОФЗ в 2018 году несмотря на текущую тенденцию оттока инвестиций с развивающихся рынков.

На вопрос, не беспокоит ли ведомство выход инвесторов с развивающихся рынков и выполнит ли министерство программу по заимствованиях через ОФЗ, Силуанов ответил: "Мы не сомневаемся, что выполним нашу программу, безусловно, тенденцию видим, что есть беспокойство инвесторов и есть определенные оттоки с развивающихся рынков, но пока у нас какого-то напряжения или беспокойства в этом плане нет", - сказал он.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявляла, что нерезиденты за апрель и май продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей, их доля снизилась с 34,5% до 31%. Распродажи начались после того, как 6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Юдаева, Ксения Валентиновна
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