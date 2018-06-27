Власти Москвы сократят сроки строительства домов по реновации на 80 дней

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают до конца года сократить сроки строительства многоквартирных домов в рамках программы реновации на 80 дней за счет оптимизации административных процедур. Об этом говорится в материалах пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

"Работы продолжим в части оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий. Сейчас вопрос - в проработке, по факту, рассчитываем сократить существующие сроки еще на 80 дней и 8 процедур (в рамках строительства новых домов по реновации). В результате срок прохождения административных процедур для строительства объекта реновации должен составить 538 дней (1,4 года) и 63 процедуры", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Левкина.

Он отметил, что в 2017 году для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру, на что обычно уходило 927 дней (2,5 года). Сегодня общий срок, необходимый для строительства жилья по реновации, удалось сократить до 618 дней (1,6 года).

В конце мая вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца 2018 года. Финансирование на программу составляв порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для переселения участников реновации из 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.