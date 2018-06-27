ФАС подозревает Райффайзенбанк в незаконном обмене голов сборной России на "бонусные мили"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело против Райффайзенбанка, говорится в сообщении ведомства. Кредитная организация подозревается в незаконном использовании атрибутики чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Кроме того, банк начислял на карты клиентов по тысяче "бонусных миль" за каждый гол сборной России по футболу.

"На своих сайтах Райффайзенбанк предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения мундиаля. В рекламах банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво", - отмечается в сообщении ФАС.

Акция "Важен каждый гол", в соответствии с которой банк начислял на дебетовые карты по тысяче "миль" за каждый гол российской сборной сопровождалась текстом "Они забивают для тебя" и графическими изображениями футболиста и мяча. "На Facebook банк использовал образ вратаря, держащего в руках мяч с числом 8000", - указали в антимонопольной службе.

По мнению ФАС, эти действия Райффайзенбанка нарушают положения закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Он, в частности, запрещает осуществление любых видов маркетинга с использования символики спортивных соревнований без разрешения FIFA.

Также Московское УФАС России проверит правомерность размещения Райффайзенбанком рекламы в Instagram со словами "Болей за наших" и изображением кубка, сходного до степени смешения с товарными знаками FIFA.

Рассмотрение дела назначено на 29 июня. О том, какие санкции могут грозить Райффайзенбанку за нарушение, в ФАС не уточнили.