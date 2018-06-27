Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров и не намерено менять этот подход в рамках реформы, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

"Мы считаем, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы, поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно", - заявил Силуанов.