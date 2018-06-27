Совфед одобрил закон о поправках к бюджету на 2018 год

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании в среду поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Основные параметры изменений в бюджет

Инициированные правительством поправки в бюджет предусматривают рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.

По оценкам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем году по сравнению с запланированным ранее увеличится в пять раз - с 527,6 млрд до 2,74 трлн руб.

Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. - до 16,6 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,8 млрд руб., или 0,5% ВВП.

Законом расширяется перечень средств, не подлежащих казначейскому сопровождению. Так, требование не будет распространяться на средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, заключаемых в целях приобретения услуг по организации и осуществлению перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования.

Устанавливается право Федерального казначейства в 2018 году на безвозмездной основе привлекать клиринговую организацию, центрального контрагента и биржу для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

Перераспределение средств

Согласно документу, в 2018 году предлагается перераспределить около 162,8 млрд руб. по приоритетным направлениям. Таким образом, правительство прописало новое распределение для 224,7 млрд руб. из бюджета. В частности, 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка, еще 5 млрд руб. - на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования головных исполнителей гособоронзаказа. Закон предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 млрд руб.

Изменения в бюджет направлены на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ, в том числе продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов (по 2,5 млрд руб.). На 2,9 млрд руб. предлагается увеличить средства на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок - эта мера предлагается в связи с ростом цен на вакцины. 740 млн руб. дополнительно будет направлено на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

На выплату военных пенсий будет дополнительно направлено 14,9 млрд руб. в связи с уточнением численности получателей. На завершение строительства объектов первой очереди космодрома "Восточный" будет выделено почти 2 млрд руб.

На предоставление субсидий производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, будет направлено свыше 830 млн руб. На обеспечение безопасности объектов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. решено дополнительно направить 189,4 млн руб.

Трансферт в ПФР снизится

Предполагается уменьшение ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ на общую сумму 65,462 млрд руб., в том числе 61,347 млрд руб. - трансферт на обязательное пенсионное страхование с учетом остатков средств бюджета Фонда по страховым взносам, которые будут направлены на покрытие дефицита бюджета Фонда, 4,115 млрд руб. - трансферт на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в связи со снижением темпа роста прожиточного минимума пенсионера.

Поправками предусматривается взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным кредитам, находящимся в сложной жизненной ситуации (валютным ипотечным заемщикам) в размере 731,6 млн руб.

На среднее профессиональное образование детей-сирот будет дополнительно направлено 38 млн руб., 20 млн руб. - на поддержку Российской ассоциации героев, субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластеров - 545 млн руб.

Резервный фонд президента пополнится на 6,7 млрд руб. за счет закрытой части бюджета, обеспечение деятельности Счетной палаты увеличится на 36,6 млн руб. на разработку стандартов контроля, субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы, составят 220 млн руб., финансовое обеспечение МЧС в рамках погашения кредиторской задолженности составит 248,3 млн руб.