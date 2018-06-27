Льготы по земельному налогу для резидентов ТОР утверждены в Онеге Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Льготы по земельному налогу для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) утверждены для моногорода Онеги Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Документ гарантирует освобождение резидентов ТОСЭР от земельного налога на участки, используемые для реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений. Льгота предоставляется на пять лет с даты внесения организации в реестр резидентов или с месяца возникновения права собственности на земельный участок", - сказали в пресс-службе.

По словам первого заместителя главы администрации Онежского района Андрея Вепрева, было предложено установить нулевую ставку земельного налога. "Наше предложение было поддержано Советом депутатов муниципального образования "Онежское", новые правила налогообложения уже вступили в силу", - цитирует пресс-служба Вепрева.

Постановление правительства России о создании территории опережающего развития "Онега" было подписано в марте 2018 года. Должно быть создано не менее 90 новых рабочих мест и вложено не менее 265 млн рублей инвестиций. В Онеге градообразующими являются предприятия лесопереработки. В рамках ТОСЭР планируется создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, строительство центра семейного водного отдыха, открытие туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по приему, переработке и сбыту дикоросов.

В Архангельской области семь моногородов и поселений: Онега, Кизема, Новодвинск, Коряжма, Октябрьский, Североонежск и Северодвинск. Последние два относятся к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией.

Для резидентов ТОСЭР на федеральном уровне предусмотрен ряд существенных преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% вместо стандартных 34%), нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет (данная преференция сохраняется на протяжении пяти налоговых периодов).