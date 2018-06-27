Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Льготы по земельному налогу для резидентов ТОР утверждены в Онеге Архангельской области

Экономика и бизнес
27 июня, 11:33 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, июня. /ТАСС

Документ подразумевает, что с даты внесения в реестр резидентов организация на пять лет освобождается от земельного налога

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Льготы по земельному налогу для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) утверждены для моногорода Онеги Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Документ гарантирует освобождение резидентов ТОСЭР от земельного налога на участки, используемые для реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений. Льгота предоставляется на пять лет с даты внесения организации в реестр резидентов или с месяца возникновения права собственности на земельный участок", - сказали в пресс-службе.

По словам первого заместителя главы администрации Онежского района Андрея Вепрева, было предложено установить нулевую ставку земельного налога. "Наше предложение было поддержано Советом депутатов муниципального образования "Онежское", новые правила налогообложения уже вступили в силу", - цитирует пресс-служба Вепрева.

Постановление правительства России о создании территории опережающего развития "Онега" было подписано в марте 2018 года. Должно быть создано не менее 90 новых рабочих мест и вложено не менее 265 млн рублей инвестиций. В Онеге градообразующими являются предприятия лесопереработки. В рамках ТОСЭР планируется создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, строительство центра семейного водного отдыха, открытие туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по приему, переработке и сбыту дикоросов.

В Архангельской области семь моногородов и поселений: Онега, Кизема, Новодвинск, Коряжма, Октябрьский, Североонежск и Северодвинск. Последние два относятся к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией.

Для резидентов ТОСЭР на федеральном уровне предусмотрен ряд существенных преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% вместо стандартных 34%), нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет (данная преференция сохраняется на протяжении пяти налоговых периодов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Последний срок для выплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы истекает 30 июня
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости