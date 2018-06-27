"Дочка" "Ростелекома" будет с компанией из Китая разрабатывать устройства на ОС Sailfish

ШАНХАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Российская Open Mobile Platform ("Открытая мобильная платформа") подписала с китайской компанией Shenzhen Water World меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в разработке новых мобильных устройств на базе операционной системы Sailfish Mobile OS. Документ подписан на площадке российской экспозиции, организованной Российским экспортным центром, в первый день работы в Шанхае Всемирного мобильного конгресса.

Подконтрольная "Ростелекому" компания "Открытая мобильная платформа" развивает отечественную мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS RUS.

В настоящее время активным производителем смартфонов и планшетов на базе ОС Sailfish является компания Inoi.

По словам операционного директора компании "Открытая мобильная платформа" Алексея Когана, поставившего под меморандумом подпись, Shenzhen Water World является одним из ведущих производителей мобильных устройств, у которой несколько подразделений, свои мощности по разработке и производству смартфонов. Компания работает со всеми крупными поставщиками мобильных процессоров: Qualcomm, MediaTek и Spreadtrum. "Соглашение предполагает, что мы будем взаимодействовать с ней в части разработки и производстве новых мобильных устройств на операционной системе Sailfish. В основном, с ориентацией на китайские чипсеты Spreadtrum", - рассказал в беседе с ТАСС Алексей Коган.

В мире, пояснил он, для 4G устройств есть три основных поставщика: Qualcomm (США), MediaTek (Тайвань), на чипсетах которых у "Открытой мобильной платформы" уже есть запущенные продукты, а также очень активно набирающая последние пять лет обороты компания Spreadtrum. "Это китайская компания, основным акционером которой выступает государство. Она создана для того, чтобы обеспечить технологическую независимость китайской промышленности от иностранных чипсетов", - сказал Коган. При этом он отметил, что последние пример с компанией ZTE, когда ей было запрещено пользоваться чипсетами Qualcomm, подтверждает, что шаг в сторону Китая был в свое время правильным.

"Мы очень заинтересованы в запуске продукта на данном чипсете (Spreadtrum - прим. ТАСС). Это будет, по сути, первый российский продукт именно на базе китайской технологии. Компании Water World и Spreadtrum - важные участники данного процесса", - добавил Коган.

По его словам, с китайским партнером предполагается несколько этапов как технологического, так и коммерческого сотрудничества. "Sailfish - это совершенно отдельная система и это не Android. Установка новой системы на новое устройство требует некоторой разработки. Для этого мы используем программное обеспечение со свободным исходным кодом на базе Linux, которое есть в каждом устройстве. Наши партнеры как раз должны нам предоставить исходные коды на это ядро Linux, на базе которого мы и будем собирать свою систему", - сообщил Коган.

Он указал, что от китайской компании также ожидается техническая поддержка в развитии продукта, тестировании и подготовке к запуску в производство. Следующим этапом станет непосредственное производство, а также осуществление гарантийной и сервисной поддержки, отметил Коган.

В беседе с ТАСС генеральный директор Shenzhen Water World Гао Цзян пояснил, что на начальном этапе его компания окажет содействие в разработке программного обеспечения, однако основная работа на данном направлении предстоит российской стороне.

Участие России в выставке

"Открытая мобильная платформа" вместе с еще 14 компаниями из РФ вошла в российский национальный павильон на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае, который считается одним из крупнейших мировых событий в телекоммуникационной сфере. Выставка, участие в которой принимают свыше 550 компаний из более чем 100 стран и регионов мира, продлится до 29 июня. На 28 июня запланировано официальное открытие российского павильона.