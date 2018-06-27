"Дыра" в капитале ярославского О.К. Банка достигла 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк), лишившегося лицензии 25 мая 2018 года, составил около 5,8 млрд рублей, следует из материалов Банка России. При этом на момент отзыва лицензии капитал кредитной организации уже являлся отрицательным и был почти на 1,1 млрд рублей меньше объема обязательств.

В частности, оценка, проведенная временной администрацией О.К. Банка, показала, что фактические активы банка составляют почти 1,9 млрд рублей против 6,6 млрд рублей до обследования. В то же время обязательства кредитной организации превышают 7,6 млрд рублей.

Причиной отзыва лицензии у О.К. Банка в ЦБ назвали систематическое проведение операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В мае 2018 г. банк осуществлял сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным отчетности, на 1 мая 2018 года О.К. Банк занимал 200 место по размеру активов в банковской системе РФ.