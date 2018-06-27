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Лукашенко доволен взаимодействием со Сбербанком

Экономика и бизнес
27 июня, 13:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 27, июня. /ТАСС

Президент Белоруссии выразил благодарность главе кредитного учреждения за инвестиции и кредитование экономики страны

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МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит проблем во взаимоотношениях с российским Сбербанком и сам сообщил об этом в среду на встрече с главой банка Германом Грефом, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

"На фоне того, что происходит в соседних наших странах, я доволен тем, что у нас со Сбербанком хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но у нас нет критических моментов, которые могли бы осложнить отношения", - сказал Лукашенко. Он отметил, что удовлетворен регулярностью встреч с главой Сбербанка: "Я рад, что нам приходится регулярно встречаться, и вы держите меня в курсе дел не только "Сбербанка", вашего филиала [ОАО БПС-Сбербанк], но и всего банковского дела в целом. В очередной раз я вам благодарен за инвестиции и кредитование нашей экономики, кажется это около $4 млрд, это приличные объемы".

Греф также выразил благодарность за возможность таких регулярных встреч. "Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями, есть целый ряд идей, что можно сделать", - сказал он.

В декабре 2009 года правительство Белоруссии и Сбербанк объявили о подписании соглашения о покупке Сбербанком 93,27% акций ОАО "БПС-Банк" и заключении инвестиционного соглашения о долгосрочном развитии "БПС-Банк". В октябре 2011 года банк переименован в ОАО БПС-Сбербанк. Предыдущий раз Лукашенко и Греф встречались в январе 2017 года.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Лукашенко, Александр Григорьевич
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