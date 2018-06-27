Дорожники открыли второй участок трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Второй участок федеральной трассы "Таврида", которая возводится в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, открыт в районе Белогорска в центре полуострова. Об этом сообщили в среду в пресс-службе госкомитета дорожного хозяйства республики.

"В районе Белогорска открывается участок "Тавриды". Движение будет осуществляться по двум полосам дороги", - говорится в сообщении. Ранее первый участок "Тавриды" длиной 6,5 км ввели на стыке трассы с автомобильным подходом к Крымскому мосту. Второй участок длиной около 6 км, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что в среду в районе Белогорска "будет осуществлен перепуск движения с участка старой автодороги Керчь - Феодосия - Симферополь на шестикилометровый участок новой трассы "Таврида".

"Технический перепуск движения - это стандартная процедура, выполняемая генподрядчиком в рамках контракта. Она проводится для того, чтобы дорожники получили возможность приступить ко второй очереди строительства трассы "Таврида". Работы на первой очереди строительства еще не закончены, однако благодаря высокому качеству работ и соблюдению сроков уже сегодня можно будет оценить качество будущей трассы", - приведены в сообщении слова главы госкомитета Сергея Карпова.

Согласно госконтракту, рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" по двум полосам от Керчи до Симферополя откроется в декабре этого года. Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.