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Минфин не планирует направлять в Фонд инфраструктуры средства от продажи евробондов РФ

Экономика и бизнес
27 июня, 13:23 дата обновления: 27 июня, 13:37 UTC+3

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что источником пополнения фонда должно стать увеличение объема внутренних заимствований

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Средства, которые Минфин выручит от продажи евробондов РФ, не планируется направлять в Фонд развития инфраструктуры, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Мы не предполагаем законодательно закреплять источники финансирования Фонда развития инфраструктуры, с формальной точки зрения они могут быть любыми. В то же время исходим из того, что источником пополнения этого фонда должно стать увеличение объема внутренних заимствований. Средства, полученные от продажи евробондов, направлять в фонд не предполагаем, так как расходы на инфраструктуру планируется осуществлять в рублях", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что исключает размещения евробондов осенью. Согласно закону о бюджете, Минфин может провести до конца 2018 года размещение дополнительных выпусков евробондов - в рамках нового выпуска на $2,2 млрд и обмена на $800 млн.

В марте Минфин России уже разместил евробонды "Россия-29" объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых.

Основная часть средств в объеме $3,2 млрд, привлеченных от размещения облигаций "Россия-29" и "Россия-47", была направлена на выкуп облигаций "Россия-2030". Остальная часть средств от размещения - $0,8 млрд зачислена в федеральный бюджет.

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Силуанов, Антон Германович Колычев, Владимир Владимирович
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