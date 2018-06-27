Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год

ГОРКИ, 27 июня. /ТАСС/. Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год", - сказал глава правительства. Он предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом ограничительных мер в отношении РФ.

Глава правительства также сообщил, что РФ планирует принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. Он напомнил о принятых в Вашингтоне решениях, которые "носят дискриминационный характер" и "не могут оставаться без последствий". "Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.

Доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина на совещании прошел в закрытом для СМИ режиме.

Ранее Орешкин заявлял, что дополнительные импортные пошлины на товары из США, которые РФ введет в ближайшее время, будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке. Перечень этих товаров Минэкономразвития на прошлой неделе обещало составить в течение нескольких дней, оценив начальный объем ответных мер РФ в $93 млн. Весь объем ответных мер, которые может ввести Россия по правилам ВТО, оценивается почти в $538 млн. Эта сумма, по подсчетам РФ, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

Участие России в ВТО

Кроме того, Медведев заявил, что Россия не ставит под вопрос свое участие во Всемирной торговой организации и планирует максимально эффективно использовать правовой инструментарий ВТО для защиты своих интересов.

Он предложил обсудить на заседании "дальнейшие шаги (России) с учетом ограничительных мер, которые приняты в последнее время некоторыми странами в отношении нашего государства". Медведев напомнил, что, вступая в ВТО, Москва взяла на себя определенные обязательства, адаптировала свою экономику, снизила таможенные пошлины и т.д. "Вполне естественно, что мы рассчитываем на то, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила, - продолжил премьер-министр. - К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры, наша страна столкнулась с этим напрямую, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении нашего бизнеса были применены жесткие экономические санкции".

"Тем не менее, мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации", - сказал глава правительства, отметив, что "сегодня никакой альтернативы ВТО не существует, ее роль в качестве медиатора в международных торговых спорах остается ведущей". "Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причем использовать максимально эффективно", - подчеркнул Медведев.

Глава кабмина заметил, что "сегодня в сфере международной торговли мы работаем не в одиночку". "Четыре из пяти государств Евразийского [экономического] союза уже являются полноправными членами ВТО, значит, у нас есть дополнительные возможности для коллективной защиты своих интересов и проведения согласованной политики", - сказал Медведев. "Прежде всего, мы заинтересованы в поддержке российских производственных компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или планируют ее экспортировать на внешние рынки, мы видим сложности, с которыми они сталкиваются, в том числе и из-за необоснованных ограничительных мер, и должны хорошо продумать стратегию и тактику наших ответных действий - естественно, не только на правительственном уровне, но и в консультациях с бизнес-сообществом", - заключил глава правительства.

Пошлины США

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10%, соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд из них, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них.

В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие страны.