Опрос: каждый второй немец считает Россию надежным поставщиком газа

ТАСС, 27 июня. Надежными энергетическими партнерами для Германии ее жители считают Норвегию (71%), Канаду (52%) и Россию (49%), следует из опроса, проведенного институтом Forsa среди немецкой общественности с 7 по 9 мая. И только каждый пятый (21%) назвал в качестве надежного поставщика энергоносителей США.

Как отмечается в исследовании, с лета 2015 года этот показатель заметно ухудшился: тогда почти 40% участников опроса рассматривали США как хорошую опцию.

На вопрос, следует ли Германии и Европе покрывать свой спрос на газ за счет поставок из России или из США, 61% населения выбрали трубопроводный газ из России и лишь 13% - СПГ из США.

Большинство немцев (52%) также считает, что Германии в будущем потребуется больший объем газа, еще 23% рассчитывают по крайней мере на стабильный уровень спроса - то есть в целом три четверти населения страны рассчитывают на стабильный или даже растущий спрос, подчеркивается в исследовании.

"На фоне сокращающейся собственной добычи газа в Германии и ЕС это означает, что потребность в импорте природного газа растет", - заключили в Forsa.

Опрос проводился на территории всей Германии, в нем приняли участие 1001 человек.