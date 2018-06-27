МЭР предлагает ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает законодательно ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, говорится в плане мероприятий министерства по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.

Ожидаемым результатом ведомство называет оптимизацию объема и структуры государственной собственности, а также ограничение присутствия государства на конкурентных рынках и повышение эффективности управления активами, переданными в частную собственность.

Соответствующий федеральный закон должен быть разработан к июню 2019 года, говорится в документе.

Также ведомство совместно с властями регионов должно к декабрю подготовить пакет решений об увеличении инвестиций в сфере промышленности.

В частности, Минпромторг и власти субъектов Федерации должны в декабре 2018 года принять решения о создании в России не менее 50 региональных фондов развития промышленности.

Кроме того, не менее чем в 55 регионах страны к этому сроку должна быть создана нормативная база, необходимая для заключения региональных специнвестконтрактов (СПИК).