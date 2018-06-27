Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин и МЭР подготовят законопроект о внесении неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Экономика и бизнес
27 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Проект постановления правительства о систематизации таких платежей должен быть подготовлен к июню следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития к сентябрю текущего года должны подготовить и представить в правительство законопроект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ.

Об этом говорится в разработанном Минэкономразвития плане мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.

Как отмечается в документе, разработка данного законопроекта необходима в рамках мер по систематизации и закреплению единых правил ведения, изменения и взимания неналоговых платежей предпринимателей.

К июню 2019 года, отмечается в плане, должен быть подготовлен проект постановления правительства о систематизации неналоговых платежей, в том числе взимаемых бюджетными и иными учреждениями, а также о создании закрытого перечня таких платежей, единых правил их введения, изменения и взимания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости