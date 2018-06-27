Минфин и МЭР подготовят законопроект о внесении неналоговых платежей в Налоговый кодекс

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития к сентябрю текущего года должны подготовить и представить в правительство законопроект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ.

Об этом говорится в разработанном Минэкономразвития плане мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.

Как отмечается в документе, разработка данного законопроекта необходима в рамках мер по систематизации и закреплению единых правил ведения, изменения и взимания неналоговых платежей предпринимателей.

К июню 2019 года, отмечается в плане, должен быть подготовлен проект постановления правительства о систематизации неналоговых платежей, в том числе взимаемых бюджетными и иными учреждениями, а также о создании закрытого перечня таких платежей, единых правил их введения, изменения и взимания.