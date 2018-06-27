Законы о создании офшоров на островах Русский и Октябрьский подготовят к августу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Законопроекты о создании в России специальных административных районов на острове Русский на Дальнем Востоке и на острове Октябрьский в Калининградской области должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение в правительство в августе текущего года. Об этом говорится в тексте проекта плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП, подготовленного Минэкономразвития.

Как отмечается в документе, в этих территориях должен быть сформирован отдельный правовой режим, предусматривающий, в том числе, процедуру перевода иностранных компаний в юрисдикцию данных специальных административных районов.

Как ранее сообщал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, некоторые крупные российские холдинги уже выразили заинтересованность в перерегистрации в российских офшорах, которые планируется создать на островах Русский и Октябрьский. По его словам, пакет таких законопроектов уже готов и активно обсуждается с крупными российскими холдингами.