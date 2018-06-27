Минэкономразвития предлагает усовершенствовать процедуру банкротства юрлиц

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) разработать проект федерального закона, направленного на совершенствование механизма ликвидации и расширение практики реабилитации испытывающих временные трудности должников юридических лиц. Об этом говорится в плане мероприятий министерства по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП России до 25%.

Документ планируется подготовить к июню 2019 года. В качестве ожидаемого результата в материалах Минэкономразвития указывается создание "дополнительного инструментария для должника, кредиторов, суда в целях обеспечения более эффективной ликвидации нежизнеспособных должников и применения реструктуризации долгов для спасения испытывающих временные трудности должников - юридических лиц".