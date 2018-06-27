Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэкономразвития предлагает усовершенствовать процедуру банкротства юрлиц

Экономика и бизнес
27 июня, 14:12 UTC+3

Документ планируется подготовить к июню следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСC

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) разработать проект федерального закона, направленного на совершенствование механизма ликвидации и расширение практики реабилитации испытывающих временные трудности должников юридических лиц. Об этом говорится в плане мероприятий министерства по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП России до 25%.

Документ планируется подготовить к июню 2019 года. В качестве ожидаемого результата в материалах Минэкономразвития указывается создание "дополнительного инструментария для должника, кредиторов, суда в целях обеспечения более эффективной ликвидации нежизнеспособных должников и применения реструктуризации долгов для спасения испытывающих временные трудности должников - юридических лиц".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости