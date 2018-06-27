МЭР представит в правительство план мер по ускорению роста инвестиций

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития в рамках выполнения поручений президента завершает подготовку плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Среднемировые [темпы роста] на перспективу 6 лет мы ожидаем ближе к 3%. Поэтому, когда мы говорим о среднемировых, мы говорим о диапазоне от 3% до 3,5%", - сказал Орешкин, напомнив, что в послании президента была поставлена задача правительству совместно с ЦБ подготовить план роста инвестиционной активности не ниже 25% ВВП.

По словам министра, рост инвестиционной активности не может произойти только за счет роста инвестиций, за предстоящие 3-6 лет должно произойти изменение структуры расходов.

"С точки зрения объема инвестиций - три ключевых блока, которые должны стать базой инвестиционного роста. Первый - увеличение инфраструктурных инвестиций. Здесь, по нашим оценкам, инфраструктурный фонд должен достичь порядка 1,5 трлн рублей в год, чтобы выйти на заданные уровни. Вторая история - это увеличение инвестиций в жилищное строительство, в том числе за счет активного роста ипотечного кредитования. И третье - это активный рост инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг", - добавил он.

Как заявил Орешкин, план мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций пока разрабатывается, он близок к окончательному согласованию. Министр отметил, что в плане предусмотрены системные меры, которые включают в себя общее улучшение инвестиционного климата и повышение доступности инфраструктуры. Кроме того, по его словам, план предусматривает в рамках обеспечения инвестиционного роста не только изменение структуры расходов, но и изменение структуры финансирования в российской экономике.

Министр также отметил, что рост инвестиций в основной капитал должен составлять 6% в год для увеличения их доли в ВВП до 25% к 2024 году. "Мы... подготовили разрез по динамике инвестиций в отдельные сектора, которые должны обеспечить общий совокупный рост инвестиций в основной капитал около 6% в год до 2024 года, чтобы достичь поставленных целей. Мы будем предлагать, чтобы эти цели были зафиксированы в качестве KPI для отраслевых ведомств", - сказал он.

По словам Орешкина, это не значит, что для всех отраслей будет установлена цель по росту инвестиций на 6%. "Это зависит от отрасли - от двузначного роста в отдельных отраслях, до близких к нулю в других отраслях. То есть KPI в 6% - не для всех. Потому что в нефтедобыче у нас не будет такого роста. Из бурно растущих отраслей - это строительство и обрабатывающая промышленность, а также новые сектора экономики", - добавил он.

Вместе с ростом инвестиций с 21% ВВП до 25% ВВП также должны вырасти и источники финансирования, сказал Орешкин. "Скажем, там до 0,5% ВВП будет профинансировано за счет бюджетных средств через Фонд развития. Мы считаем, что оптимальная структура по финансированию будет, потому что еще полпроцента должны прибавить рост банковского корпоративного портфеля и вложения в облигации - для обеспечения этого портфелю придется расти порядка 9% в год в течение ближайших 6 лет", - отметил он.

Еще одним источником финансирования, по оценке Минэкономразвития, станет сокращение оттока капитала - это даст примерно 0,7% ВВП. Прибыль корпоративного сектора может добавить 0,6% ВВП, еще 0,5% ВВП должны обеспечить вновь создаваемые механизмы долгосрочных сбережений населения, в частности пенсионного капитала. "Прирост финансирования инвестиций... не должен приводить к росту инфляции, это означает, что общий объем финансирования, который существует, он должен во многом просто изменять структуру этого финансирования, а не просто наращивать отдельные элементы при сохранении таких же темпов роста в других историях", - сказал Орешкин.

"Поэтому достижение целей по такому уровню инвестиционной активности... возможно только при изменении структуры прироста того же кредитного портфеля банковской системы от необеспеченного потребительского кредитования к ипотечному и инвестиционному", - пояснил он.