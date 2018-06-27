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Минэкономразвития не сомневается в возможности продажи санируемых банков

Экономика и бизнес
27 июня, 14:18 дата обновления: 27 июня, 14:38 UTC+3

Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что правительство рассматривает возможность докапитализации Внешэкономбанка за счет Фонда развития инфраструктуры

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает Банку России разработать детальный план по выходу из капитала санируемых банков, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин. При этом Орешкин не сомневается в возможности продажи этих активов.

"У нас есть большой план по развитию конкуренции, который был утвержден на недавнем Госсовете, работа по нему продолжается, ставятся цели по снижению доли государства. Мы предлагаем Банку России сделать детальный план выхода из капитала санируемых банков", - сказал он.

Отвечая на вопрос о наличии потенциальных покупателей на такой актив, Орешкин отметил, что это вопрос цены. "При приведении балансов банков в порядок, обеспечении достаточной капитализации и построении эффективной модели работы, [покупатели] конечно, найдутся", - сказал он.

Докапитализация ВЭБ

Глава МЭР добавил, что кабмин рассматривает возможность докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ) за счет средств Фонда развития инфраструктуры.

"Фонд развития - это бюджетный фонд. Такая возможность рассматривается, что часть средств из этого фонда пойдет на докапитализацию ВЭБ", - сказал он.

Орешкин не уточнил, какой объем докапитализации рассматривается, ссылаясь на то, что этот вопрос будет обсуждаться вместе с законом о бюджете на следующую трехлетку.

Говоря о том, будет ли обязан ВЭБ в случае докапитализации инвестировать в инфраструктуру, министр отметил, что этот вопрос будет определен в стратегии госкорпорации, которая "сейчас готовится к выпуску".

О том, что часть средств создаваемого Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию Внешэкономбанка, сообщал ранее новый глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Правительство формирует Фонд развития инфраструктуры, в который будут направлены дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Объем заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей. По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики, оказать содействие малому и среднему предпринимательству.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович Орешкин, Максим Станиславович
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