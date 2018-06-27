Совфед одобрил закон о новой системе финансирования жилищного строительства

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков.

Законом устанавливается, что с 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года применение застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.

При этом застройщики, которые до 1 июля 2019 года не будут применять эскроу-счета по объектам долевого строительства, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2018 года, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона открыть банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство. По открытому расчетному счету допускается проведение операций, направленных на исполнение обязательств застройщика по договорам долевого строительства.

Список документов, необходимых для проведения операций по эскроу-счетам застройщика, будет устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком. Вводится дополнительное требование о соответствии и соблюдении застройщиками нормативов финансовой устойчивости их деятельности, порядок уведомления застройщика о соответствии установленным требованиям и соблюдении им нормативов финансовой устойчивости должен быть установлен правительством РФ. Законом определяются особенности страхования денежных средств, размещенных на эскроу-счете, открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

В заключении профильного комитета Совета Федерации отмечается, что положения закона "направлены на регулирование вопросов координации на федеральном уровне органов, осуществляющих в субъектах Российской Федерации государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. <...> донастройку механизма защиты прав граждан - участников долевого строительства".

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении вопроса, закон не бесспорный. Она поручила комитету СФ по региональной политике осуществлять мониторинг реализации данного закона. "Он требует дальнейшей доработки и контроля", - сказала Матвиенко.