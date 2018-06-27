Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калининградская таможня оформила первый документ tax free в аэропорту Храброво

Экономика и бизнес
27 июня, 14:43 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 27, июня. /ТАСС

В пресс-службе ведомства не уточнили, на какой товар был оформлен документ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Калининградская областная таможня оформила первый документ tax free в аэропорту Храброво. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Вчера на таможенном посту Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни оформлен первый документ tax free", - говорится в сообщении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, информация о товаре, на который был оформлен документ, разглашению не подлежит, там также не стали уточнять, гражданин какого государства воспользовался правом возмещения НДС.

Как сообщалось ранее, все крупные магазины в центре Калининграда, включая торговые центры "Европа", "Эпицентр", "Калининград Плаза", "Мега" технически имеют возможность предоставлять tax free. Помимо аэропорта оформить соответствующие документы можно при пересечении границы на автомобильном пункте пропуска через границу области с Польшей "Мамоново-2" (Гжехотки).

В региональном правительстве сообщили, что чемпионат мира по футболу позволит понять, какие товары будут пользоваться наибольшим спросом при оформлении таких документов, но предположили, что в их ряду найдут место ювелирные изделия, в том числе с янтарем.

Ранее сообщалось, что на первом этапе граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в городах, принимающих ЧМ-2018. Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября, к концу года система будет запущена на всей территории России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости