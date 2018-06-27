Калининградская таможня оформила первый документ tax free в аэропорту Храброво

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Калининградская областная таможня оформила первый документ tax free в аэропорту Храброво. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Вчера на таможенном посту Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни оформлен первый документ tax free", - говорится в сообщении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, информация о товаре, на который был оформлен документ, разглашению не подлежит, там также не стали уточнять, гражданин какого государства воспользовался правом возмещения НДС.

Как сообщалось ранее, все крупные магазины в центре Калининграда, включая торговые центры "Европа", "Эпицентр", "Калининград Плаза", "Мега" технически имеют возможность предоставлять tax free. Помимо аэропорта оформить соответствующие документы можно при пересечении границы на автомобильном пункте пропуска через границу области с Польшей "Мамоново-2" (Гжехотки).

В региональном правительстве сообщили, что чемпионат мира по футболу позволит понять, какие товары будут пользоваться наибольшим спросом при оформлении таких документов, но предположили, что в их ряду найдут место ювелирные изделия, в том числе с янтарем.

Ранее сообщалось, что на первом этапе граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в городах, принимающих ЧМ-2018. Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября, к концу года система будет запущена на всей территории России.