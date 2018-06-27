Закон о "вологодском гектаре" вступит в силу с 2019 года

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Закон о "вологодском гектаре" будет внесен в заксобрание Вологодской области в сентябре и вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщил в среду губернатор региона Олег Кувшинников.

"С "вологодским гектаром" мы не пионеры, мы взяли за основу программу "Дальневосточный гектар". Есть уже опыт в стране, он не всегда положительный, поэтому дорабатываем свой законопроект. Закон будет внесен на рассмотрение депутатов Вологодского Заксобрания в сентябре и вступит в силу с 1 января 2019 года", - сказал Кувшинников, выступив в областном парламенте с ежегодным отчетом о работе правительства и губернатора в 2017 году.

По словам главы региона, в ближайшее время нужно создать земельный банк, "единое окно" для подачи заявлений от желающих, сформировать участки для их передачи. "Нужно добиться, чтобы на этом гектаре появилась возможность строить не только животноводческие комплексы, хозяйственные постройки, организовывать фермерское хозяйство, но и самое важное, чтобы там можно было построить индивидуальное жилье. Вот это законодательство сейчас запрещает. Как на Дальнем Востоке - получил участок, а жить там невозможно, потому что законодательство этого не позволяет. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем, до 1 сентября решим", - добавил губернатор.

Ранее он сообщал, что под программу "Вологодский гектар" выделено 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах области. Эти земли будут безвозмездно переданы гражданам в собственность для организации сельхозпроизводства, животноводства, крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения или выпаса скота. Так в регионе намереваются вернуть в оборот почти 500 тыс. га земель.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.