Совфед одобрил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через месяц после официального опубликования.