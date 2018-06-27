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Совфед одобрил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

Экономика и бизнес
27 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет повысится с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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