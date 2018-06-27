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Власти Якутии инициируют замену отдельных членов наблюдательного совета "Алросы"

Экономика и бизнес
27 июня, 15:14 дата обновления: 27 июня, 15:20 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 27, июня. /ТАСС

По словам врио главы региона Айсена Николаева, на согласование кандидатур с правительством региона потребуется около двух недель

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ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) инициируют замену отдельных членов наблюдательного совета компании "Алроса", об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Айсен Николаев.

"Мы будем инициировать замену членов наблюдательного совета, который мы избрали, потому что это были ранее уже поданные кандидатуры. Мы не могли срывать годовое собрание, но нынешний состав наблюдательного совета мы будем пересматривать", - сказал он.

Николаев добавил, что кандидатуры пока согласуются с правительством региона, на это понадобится порядка двух недель. "Мы надеемся, что мы с Росимуществом единую позицию займем по этому вопросу и начнем вопросы по инициированию внеочередного собрания", - добавил врио главы региона.

Как сообщили в компании, в наблюдательный совет "Алросы" от региона вошли госсоветник Егор Борисов, экс-председатель регионального правительства Евгений Чекин, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, первый замглавы Сунтарского района Николай Александров, экс-председатель государственного комитета по ценовой политике - региональной энергетической комиссии Валентина Лемешева, генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)" Сергей Местников.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает их на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов - $96,9 млн.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

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Николаев, Айсен Сергеевич
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