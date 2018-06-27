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Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США

Экономика и бизнес
27 июня, 14:46 дата обновления: 27 июня, 15:05 UTC+3

Это необходимо для препятствования краже американских технологий, подчеркнули в администрации Соединенных Штатов

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил создание предложенного министерством финансов механизма по ограничению и контролю над зарубежными инвестициями с целью воспрепятствовать краже американских технологий. Об этом заявил в среду представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

Данная инициатива направлена на "тщательное рассмотрение сомнительных иностранных инвестиций", отметил он. Она "усиливает существующие механизмы" по контролю над инвестициями в США. В администрации подчеркнули, что работают с Конгрессом, чтобы данный механизм был утвержден на законодательном уровне. Он также позволит "провести всеобъемлющий обзор инвестиций с целью обеспечения национальной безопасности" страны.

Инициатива также дает президенту полномочия "заблокировать по итогам тщательной проверки транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов".

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