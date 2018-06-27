Сын Януковича проиграл суд Нацбанку Украины

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд Украины окончательно отказал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру в возмещении убытков в размере 1,6 млрд гривен (почти $61 млн) за вывод с рынка "Всеукраинского банка развития" (ВБР), акционером которого он является. Об этом говорится в постановлении суда от 20 июня, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения. Решение Печерского районного суда Киева от 14 ноября 2017 года и постановление апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 оставить без изменений, - сказано в решении. - Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".

Нацбанк Украины 27 ноября 2014 года принял постановление "Об отнесении публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" в категорию неплатежеспособных". В финрегуляторе заявили тогда, что такое решение было принято с "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".

В 2015 году Александр Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "в связи с нарушениями Украиной прав человека в отношении него". Как отметил тогда его пресс-секретарь, основная претензия - банкротство "Всеукраинского банка развития", которым владел Янукович.

В мае 2015 года Апелляционный суд Киева снял арест с ценных бумаг Александра Януковича, в том числе и тех, которые были на балансе ВБР. По состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял один 1,67 млрд гривен.

Сам Александр Янукович с июня 2017 года объявлен на Украине в розыск и скрывается за границей.