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Евросоюз ужесточает контроль за трансграничным провозом наличных

Экономика и бизнес
27 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Согласно новым правилам, любой гражданин, имеющий при себе сумму от €10 тыс., обязан задекларировать ее

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ТАСС, 27 июня. Комитет постоянных представителей Евросоюза проголосовал в среду за ужесточение контроля за ввозом/вывозом наличных денег, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно новым правилам, любой гражданин, который имеет при себе сумму €10 тыс. или более, обязан задекларировать ее в таможенных органах. "Декларация должна быть предоставлена безотносительно к тому, перевозит ли путешественник наличные с собой, в багаже или в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

По новому регламенту контроль будет вестись за банкнотами, банковскими чеками, предоплаченными банковскими картами и золотом. Если наличные пересылаются по почте, курьерской службой или в контейнерах, у властей будет право запросить у отправителя или получателя декларацию в письменной или электронной форме.

Нововведения предстоит утвердить Европарламенту и Совету ЕС. Закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

"Финансирование терроризма, отмывание денег и другую незаконную деятельность будет проще обнаружить после сегодняшнего соглашения по модернизации регламента по контролю за наличными. Опыт показал, что нам надо быстрее адаптировать наши инструменты, если мы хотим справиться с новыми угрозами и не допустить, чтобы преступная деятельность подрывала безопасность наших граждан", - приводит пресс-служба слова Владислава Горанова - министра финансов Болгарии, которая председательствует в комитете.

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