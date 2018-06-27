"Яндекс" доволен первыми результатами работы своего такси в Сербии

БЕЛГРАД, 27 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Компания "Яндекс" довольна первыми результатами работы в Сербии, где в начале июня был запущен онлайн-сервис "Яндекс.Такси". Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС руководитель международной пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталья Журавлева.

"Статистикой пока не делимся, но мы довольны результатами первых трех недель. По-прежнему работаем над приложением для Сербии, вносим необходимые улучшения, но отзывы пользователей и так отличные. Приятно, что нас так тепло встретили в стране", - заявила Журавлева.

Новая карта Белграда, созданная "Яндексом", мгновенно стала популярной среди таксистов. "Мне посоветовали коллеги, и я перешел на русскую карту "Яндекса", здесь все точно вплоть до каждого номера дома. До этого я поменял несколько навигаторов, но везде были возможны ошибки до 50-70 метров, приходилось визуально искать адрес", - рассказал ТАСС таксист Горан.

По его словам, наклейка "Яндекс.Такси" на автомобиле очень помогает в работе, особенно в аэропорту: "Когда прилетает самолет из России, то в первую очередь все берут такси с наклейкой "Яндекса". У друзей выручка выросла в два раза, все очень довольны".

Онлайн-сервис по заказу такси "Яндекс.Такси" стал доступен в Белграде с 5 июня. Сербия стала одиннадцатой страной для этого сервиса и первой в Центральной Европе. В Белграде к "Яндекс.Такси" подключены свыше 600 автомобилей из таксопарков-партнеров.

Перед запуском сервиса компания договорилась с правительством Сербии и обновила карту Белграда. Приложение также переведено на сербский язык.